Der Schuss in einem Imbiss im Zentrum Möhringens Anfang 2025 gilt als Teil des Konflikts zweier verfeindeter Gruppierungen. Die Staatsanwaltschaft will eine harte Strafe.
Das Opfer sitzt nichts ahnend auf einer Klappleiter und betrachtet um 17.56 Uhr ein Youtube-Video auf dem Handy. Um 17.58 Uhr wird das Filmchen jäh unterbrochen. Ein Schuss kracht aus dreieinhalb bis vier Metern Entfernung, die Kugel dringt durch den rechten Unterarm in den Oberbauch. Der Getroffene wird an Leber und Magen lebensgefährlich verletzt. Wer am 28. Januar 2025 in einem Dönerladen kurz vor dessen Eröffnung nahe des Möhringer Bahnhofs geschossen hat, ist für die Staatsanwaltschaft eindeutig: Beim Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht fordert die Anklage gegen einen 26-Jährigen am Mittwoch wegen versuchten Mordes neun Jahre Haft.