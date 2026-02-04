Prozess um Privatvideo: Oliver Pocher scheitert mit Klage gegen Christian Düren

Niederlage für Oliver Pocher vor dem Landgericht Köln: Der Comedian ist mit seiner Unterlassungsklage gegen Christian Düren gescheitert. Das Gericht sah es als nicht erwiesen an, dass der neue Partner seiner Ex-Frau Amira Aly ein Privatvideo in der Medienbranche verbreitet habe.
Das Landgericht Köln hat am Mittwoch ein Urteil gefällt, das den Rechtsstreit zwischen Oliver Pocher (47) und Christian Düren (35) vorerst beendet: Die Unterlassungsklage des Comedians gegen den "taff"-Moderator wurde abgewiesen. Das Gericht bestätigte das Urteil auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, ohne die Namen der Beteiligten ausdrücklich zu nennen.