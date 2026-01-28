Die bekannte Stuttgarter Eventlocation Fridas Pier klagt gegen das Land. Grund ist ein im Neckar versunkenes Segelboot. Die Posse ist jetzt am Landgericht verhandelt worden.
Am Anfang steht der gute Wille. Am Ende eine Rechnung über 20 000 Euro für die Bergung eines gesunkenen Segelboots. Diese Summe hat sich nach eigenen Angaben inzwischen bei den Betreibern von Fridas Pier angesammelt. Bezahlen soll sie das Land Baden-Württemberg. Das aber will nicht. Und so streiten die bekannte Stuttgarter Eventlocation am Neckarufer und die Landesverwaltung vor Gericht. „Das ist ein bisschen wie David gegen Goliath“, sagen die Betreiber des Clubs.