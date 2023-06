1 Fahndungsplakat von 1995 Foto: Archiv

Stuttgart - Der Schatten reicht 360 Kilometer weit, bis auf 975 Meter Höhe, in ein 2500-Einwohner-Dorf in der Region Kufstein in Tirol. „Diese Tat kommt jedes Jahr zigfach wieder, es gibt kein Weihnachten mehr, und der Vater hat das bis zu seinem Tod nicht verarbeiten können“, sagt die Schwester der Frau, die vor 25 Jahren auf offener Straße niedergestochen wurde.