Schon beim Prozessauftakt vor dem Stuttgarter Landgericht steuert das Verfahren gegen die Tower-Erbauer auf eine hinter verschlossener Türe ausgehandelte Einstellung zu.
Millionenpleite statt Luxus-Lofts: Fast zehn Jahre lang haben frustrierte Wohnungskäufer und geprellte Investoren gehofft, dass den Erbauern des Fellbacher Mega-Towers doch noch der Prozess gemacht wird. Durch die Insolvenz der Projektentwickler hatte sich schließlich nicht nur der Traum vieler Menschen von den eigenen vier Wänden als Luftnummer entpuppt. Wer in die an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelte Anleihe für den 107 Meter hohen Wohnturm investiert hatte, musste auch teils sechsstellige Beträge in den Wind schreiben.