Prozess um Messerangriff in Stuttgart: Drei Brüder und die Bluttat in der Königstraße

Angebot für pflegende Angehörige in Bad Cannstatt Austausch und Entspannung im Café Inklusive

Im DRK-Seniorenzentrum Haus im Sommerrain in Bad Cannstatt wird in Kürze ein neuer Treffpunkt eröffnet. Pflegende Angehörige können sich in der Cafeteria austauschen – aber auch entspannen.