Prozess um Menschenraub in Stuttgart: In Gartenhütte gekidnappt, gefesselt, gequält

1 Das Elsental – ein Idyll wurde für einen 20-Jährigen zur Höllenkulisse. Foto: Archiv/Thomas Schlegel

Eine brutale Strafaktion in der Drogenszene beschäftigt das Stuttgarter Landgericht. Am Dreikönigstag wurde ein 20-Jähriger in Vaihingen von einer Gruppe überfallen und verschleppt.











Ob man ihn am Ende noch in einen Teich tauchen soll? Nein, die Peiniger belassen es bei Schlägen mit einem Holzstock und mit Stichen in Hand und Beine. Der Elektroschocker bleibt dem gefesselten Opfer erspart, er funktioniert nicht. Bei der 14. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts wird in der Anklage ein Martyrium geschildert, das ein 20-Jähriger im Januar am Dreikönigstag in einer Gartenhütte im Süden Stuttgarts durchlitten hat. Eine Strafaktion, die zunächst mit einem Überfall in Vaihingen begonnen hatte. So kann es kommen, wenn angeblich zehn Kilo Drogen im Wert von 50 000 Euro spurlos verschwinden.