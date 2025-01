Prozess um Menschenraub in Stuttgart: Folterkammer im Dornröschengarten

Prozess um Menschenraub in Stuttgart

1 Verwildert und vermüllt: In diese Gartenhütte in Kaltental wurde ein 20-Jähriger verschleppt und gefoltert. Foto: red/Wolf-Dieter Obst

Ein Streit im Drogenmilieu wird im Stadtteil Kaltental zu einem Gruselstück. Schauplatz ist ein verwilderter Garten – und das Stuttgarter Landgericht hört von der Polizei, wie mit dem 20-jährigen Opfer umgegangen wurde.











Ein Mann, dessen Kopf mehrfach mit Panzerklebeband umwickelt ist, klingelt eine Anwohnerin am Ortsrand von Kaltental aus dem Schlaf. Es ist 4.45 Uhr an jenem Dreikönigstag 2024, und die Frau wagt es in dieser Situation nicht, die Tür aufzumachen. Als sie vorsichtig aus dem Fenster schaut, sieht sie einen offenbar verängstigten Unbekannten „mit seltsamer dicker Felljacke“, der schon wieder weiter huscht, zu den nächsten Häusern. Es handelt sich um ein Entführungsopfer, das ein vierstündiges Martyrium hinter sich hat.