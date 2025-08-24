Prozess um Kindesentführung: Auf wenige Worte von Christina Block folgen viele Fragen

Christina Block soll die Entführung ihrer Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben haben. Die Hamburger Unternehmerin bestreitet das vor Gericht - und beantwortet jetzt tagelang Fragen
Hamburg - "Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, einige Worte an Sie zu richten" - so beginnt Christina Block am 25. Juli ihre Aussage vor der Strafkammer am Landgericht Hamburg. Es folgte eine mehrstündige Erklärung, in der sie ihre Geschichte minuziös schildert, von der Eheschließung mit Stephan Hensel und der Geburt ihrer gemeinsamen vier Kinder über die Scheidung und den Sorgerechtsstreit bis zur Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark.