Prozess um Kindesentführung: Applaus für Delling im Gericht - Nie etwas Unrechtes getan

Einst war Sportmoderator Gerhard Delling ein bekanntes Gesicht im Fernsehen. Heute ist er in einem Prozess um Kindesentführung wegen Beihilfe angeklagt. Was sagt der 66-Jährige zu den Vorwürfen?
Hamburg - Als Sportmoderator kommentierte Gerhard Delling vom Spielfeldrand, im Prozess um die Entführung der Block-Kinder vor dem Hamburger Landgericht sitzt er jetzt als Angeklagter mittendrin. "Normalerweise rede ich zweimal 45 Minuten", sagt der 66-Jährige zu Beginn seiner Erklärung zu den Vorwürfen gegen ihn. Heute werde er sich kürzer fassen.