1 Großeinsatz am 17. November 2023: Vor der Stadtbibliothek sind Jugendgruppen aufeinander losgegangen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Eine Auseinandersetzung unter zwei Jugendgruppen vor sieben Monaten im Europaviertel hatte heftige Debatten um Messerverbote und Jugendgewalt aufbranden lassen. Jetzt beschäftigt sich das Stuttgarter Landgericht mit vier Angeklagten. Was sagen sie?











Link kopiert



Es hätte Tote geben können in dieser Nacht. Und selbst die erfahrenen Sozialarbeiter hatten das Unheil nicht kommen sehen. Wenig sprach dafür, dass an jenem Freitagabend überhaupt noch Jugendgruppen auf dem Mailänder Platz zwischen Einkaufszentrum und Stadtbibliothek auftauchen würden. Also suchte die Mobile Jugendarbeit einen anderen Brennpunkt in der Innenstadt auf – eine Stunde zu früh. Plötzlich und unerwartet gingen zwei Jugendgruppen mit Messer und Schlagstock aufeinander los. Und dann rannten alle vor der Polizei davon. Es hätte Tote geben können. Was steckte hinter der Bluttat?