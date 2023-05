1 Brigitta J. wurde im Juli 1995 in Sindelfingen auf offener Straße umgebracht – werden die Hintergründe je geklärt? Foto: privat

Stuttgart - Als Brigitta J. am 14. Juli 1995 um 23.40 Uhr in der Nähe des Breuningerlands in Sindelfingen auf offener Straße mit 24 Stichen getötet wird, will Hartmut M. ganz woanders gewesen sein. In einem Biergarten im Siebenmühlental, etwa 17 Kilometer entfernt. Bis nach Mitternacht sei er dort mit einem früheren Arbeitskollegen gesessen. Damals hat die Kripo das noch geglaubt. Am Mittwoch geht die 19. Strafkammer des Landgerichts wesentlich kritischer mit dem vermeintlichen Alibi des 70-jährigen Angeklagten um – und versucht nachzuholen, was die Polizei vor 25 Jahren offensichtlich zu ermitteln versäumt hat.