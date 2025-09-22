Prozess um Finanzbetrug: Mann bringt Opfer um 100.000 Euro – Droht ihm jetzt das Gefängnis?

Ein Angeklagter hat für Bekannte unerlaubt Geld angelegt, zurückzahlen konnte er es aber nicht. Als es zum Prozess kommt, taucht auf einmal ein Teil des Geldes wieder auf.

Selten haben sich Staatsanwalt, Verteidiger und Richter so einmütig gezeigt. Immer wieder weisen sie den Angeklagten Achim S. darauf hin, dass er doch zum Punkt kommen möge und auf die gestellten Fragen eingehen solle. Doch der hält an seiner Strategie fest: Mit einer Fülle an finanztechnischen Details verwirrt er alle Anwesenden. Doch er macht teils auch selbst einen verwirrten Eindruck.

Bei dem Verfahren am Amtsgericht Heilbronn, das vergangene Woche eröffnet wurde, geht es um Verstöße gegen das Kreditwesengesetz, die dem in Löchgau wohnenden Angeklagten vorgeworfen werden. Haben die Geschädigten zu gutgläubig gehandelt? Oder wollte Achim S. wirklich nur helfen? Gut sieht es für den Angeklagten jedenfalls nicht aus.

Angeklagter spricht von persönlichem Gefallen

Es geht um insgesamt fünf Opfer, die einen Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro erlitten haben sollen. Das Vorgehen lässt sich exemplarisch am ersten Fall aufzeigen: Eine 53-Jährige befand sich vor vier Jahren in einer Lebenskrise, als eines Tages Achim S. auftauchte und anbot, ihr finanziell zu helfen. Die beiden kannten sich schon zuvor.

Die Frau gewährte ihm Einsicht in ihre Finanzen und überwies daraufhin knapp 47.000 Euro. Der Angeklagte wiederum versprach, das Geld gewinnbringend anzulegen – bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einer Rendite von 2,5 Prozent. Was er genau mit dem Geld machte, sagte er nicht – und die 53-Jährige fragte auch nicht.

Auf die Rückzahlung warteten die Opfer vergeblich

Als die Frau ihr Geld zurückwollte und erfuhr, dass es langfristig angelegt war, wurde sie panisch und schaltete ihren Anwalt ein. Bis Jahresende erhielt sie auf Raten 8000 Euro zurück, der Rest blieb ihr verwehrt. „Ich war froh, dass mir jemand helfen konnte. So einen Zustand hatte ich noch nie – und das hat er schamlos ausgenutzt“, sagt die Zeugin vor Gericht. „Ich wollte sie nur persönlich unterstützen. Alles, was daraus geworden ist, ist ein Riesenmist“, erwidert der Angeklagte.

Auch in vier weiteren Fällen bewegte er zwei Frauen und zwei Männer dazu, ihm Geld zu überweisen. Das Vorgehen war immer dasselbe: Der Angeklagte gab sich als hilfsbereiter Freund, der einen „persönlichen Gefallen“ tut. Als Absicherung legte er einen offiziellen Vertrag mit der ASM Projekt AG an – seiner Firma in der Schweiz. Doch auf die Rückzahlung warteten die Opfer vergeblich.

Meldung der BaFin bringt Geschäftsmodell ins Wanken

Das Geschäftsmodell des Angeklagten geriet erst dann ins Stocken, als der Anwalt des ersten Opfers Strafanzeige stellte. Daraufhin veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Meldung, wonach Achim S. keine Erlaubnis habe, Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte zu erbringen. Der Angeklagte beruft sich während der Verhandlung darauf, nach Schweizer Recht die Erlaubnis zu haben. Jedoch fanden die Vertragsabschlüsse auf deutschem Boden statt.

„Mir ist alles um die Ohren geflogen“, sagt der Angeklagte. In die Schweiz darf er nicht mehr reisen, nachdem ein Strafbefehl gegen ihn erlassen wurde, der aktuell ausgesetzt ist. Und nachdem auch einige Geldgeschäfte misslangen, geriet er nach eigener Aussage auch noch in eine finanzielle Schieflage. Konnte er deswegen das Geld nicht zurückzahlen? Oder handelt es sich vielleicht doch um ein Schneeballsystem, wie der Staatsanwalt vermutet – also ein illegales Geschäftsmodell, bei dem Gewinne für bestehende Teilnehmer ausschließlich aus den Einzahlungen neuer Mitglieder bezahlt werden?

Richter droht mit Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren

Die nächste überraschende Wendung in diesem an seltsamen Verstrickungen nicht armen Prozess folgt, als der Angeklagte vor Gericht Belege vorlegt, dass er den Geschädigten am Vorabend der Hauptverhandlung Geld zurück überwiesen hat. Das bestätigen auch die Opfer in ihren Zeugenaussagen. Der Anwalt des ersten Opfers habe aber davor gewarnt, dass Achim S. das Geld im Nachhinein wieder zurückfordern könne und die Überweisung nur dazu diene, ein niedrigeres Strafmaß zu bekommen.

Für den Angeklagten könnte es so oder so eng werden, das ließ der Richter am Ende des ersten Verhandlungstags deutlich durchblicken. Selten habe er „eine so abenteuerliche Einlassung“ gehört: „Ich habe den Eindruck, sie leiden ein wenig an Realitätsverkennung.“ Bei einer Verurteilung könnte aufgrund der Höhe des Schadens eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren drohen – und damit auch ohne Möglichkeit der Aussetzung auf Bewährung.