Prozess um Finanzbetrug: Mann bringt Opfer um 100.000 Euro – Droht ihm jetzt das Gefängnis?

Ein Angeklagter hat für Bekannte unerlaubt Geld angelegt, zurückzahlen konnte er es aber nicht. Als es zum Prozess kommt, taucht auf einmal ein Teil des Geldes wieder auf.
Selten haben sich Staatsanwalt, Verteidiger und Richter so einmütig gezeigt. Immer wieder weisen sie den Angeklagten Achim S. darauf hin, dass er doch zum Punkt kommen möge und auf die gestellten Fragen eingehen solle. Doch der hält an seiner Strategie fest: Mit einer Fülle an finanztechnischen Details verwirrt er alle Anwesenden. Doch er macht teils auch selbst einen verwirrten Eindruck.