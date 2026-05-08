Ein Familienvater aus Rumänien wird beim Zahlen mit falschen 50-Euro-Scheinen ertappt. Der Prozess zeigt, wie er offenbar mit allen Mitteln versucht, seine Familie zu ernähren.
Nächste Woche werde er wieder zu seiner Familie nach Rumänien fahren, sagt der 38-jährige Familienvater. „Meine Tochter hat Konfirmation“, übersetzt der Dolmetscher. „Ach, schön“, sagt die Richterin am Amtsgericht Stuttgart Bad-Cannstatt. Der Mann, der in dunkler Jeans und dunklem Sweatshirt vor ihr sitzt, hat da bereits alles gestanden. Freundlich ist er, hält Besuchern der Gerichtsverhandlung die Tür auf und gewährt den Vortritt.