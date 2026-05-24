Im Prozess um ein Überfallkommando im Streit um den Besitz eines Möbelhauses in Feuerbach verschwimmen die Grenzen zwischen mutmaßlichen Tätern und Opfern.
Auf der Straße verstreut liegen Reste von Holzteilen, Blut auf dem Asphalt, eine Latte lehnt an einer Hauswand, in einer Baugrube finden sich Eisenstangen. Dazu ein blutüberströmter Mann, offenbar der einzige Verletzte bei der Aktion eines Überfallkommandos. Der Kampf um ein Möbelhaus in „Klein-Istanbul“, dem Gewerbegebiet in Feuerbach-Ost, wird das Stuttgarter Landgericht noch eine Weile beschäftigen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Die 2. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Guido Ernst begegnet immer wieder Schilderungen wie aus tausendundeiner Nacht.