Prozess um Corona-Testzentren: Im Stress bei Test-Nachweisen geschludert? Verteidigung verlangt Ende der U-Haft

Sauber getestet, aber schlampig dokumentiert? Im Prozess um den mutmaßlichen Abrechnungsbetrug bei Corona-Testzentren sieht die Verteidigung ihre Mandantin entlastet.
Ist der angeklagte Millionenbetrug in Corona-Testzentren in Gerlingen und Stuttgart womöglich nur Schlamperei gewesen? So zumindest hat es jetzt die Verteidigung in dem seit Januar laufenden Verfahren vor dem Stuttgarter Landgericht dargestellt. „Es gab keine Lufttestungen“, sagte der Rechtsanwalt Thorsten Zebisch. Allerdings fehlen dafür weiterhin zahlreiche Nachweise. Die Angeklagte stellte sich als Opfer der damaligen Stresssituation dar. „Wir haben so hart gearbeitet“, sagte die 60-Jährige, die mit ihren beiden erwachsenen Töchtern die drei Testzentren betrieben hatte. „Das ist echt hart, dass jetzt Betrug unterstellt wird.“