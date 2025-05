Prozess um Bandenkrieg in Stuttgart: Hetzjagd in Stuttgart: Opfer mit Vollgas überfahren

1 Der Prozess um ein Opfer im Wachkoma findet unter erhöhten Sicherheitsauflagen statt (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein brutales Kapitel im Streit zweier rivalisierender Cliquen beschäftigt das Landgericht Stuttgart. Ein Opfer liegt im Wachkoma. Dem Angeklagten drohen bis zu zwölf Jahre Haft.











Nicht immer wird geschossen oder das Messer gezückt, wenn Mitglieder zweiter rivalisierender multiethnischer Gruppierungen in der Region Stuttgart aufeinander losgehen. In Vaihingen ist es auch mal ein Mercedes Cabrio E 300. Das beschleunigt von null auf hundert in nicht mal sieben Sekunden, und die Folgen sind nicht minder gravierend: Am 2. Oktober 2023 wird ein 31-Jähriger im Zentrum von Stuttgart-Vaihingen angefahren und so schwer verletzt, dass er seither im Wachkoma liegt. Am Freitag begann im Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen einen 26-Jährigen wegen versuchten Totschlags.