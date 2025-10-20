Prozess startet im nächsten Jahr: Marius Borg Høiby nach Entzugsklinik weiter in Behandlung

Marius Borg Høiby befindet sich nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik laut Medienberichten weiterhin in Behandlung. Anfang Februar 2026 soll sich der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit vor Gericht verantworten müssen.
Die Sorgen von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) um ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (28) halten weiter an. Marius Borg Høiby (28) muss nicht nur bald vor Gericht, er hatte auch Ende letzten Jahres eine Entzugsklinik aufgesucht. Jetzt wird bekannt, dass er sich weiter in Behandlung befindet. Das hat sein Anwalt Petar Sekulic dem norwegischen Fernsehsender TV 2 bestätigt. Details dazu werden nicht mitgeteilt.