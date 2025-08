Prozess: Staatsanwaltschaft akzeptiert Freispruch für El Hotzo nicht

Promi-Kids liegen vorne "Tatler"-Liste: Zara Tindall wird für ihren Modestil gefeiert

Das britische Magazin "Tatler" hat erneut die bestangezogenen Promis in Großbritannien gekürt. 2025 schafften es Zara Tindall und die in London studierende Prinzessin Alexia der Niederlande in die Liste. Zwei Promi-Kids liegen jedoch vor ihnen.