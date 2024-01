Prozess: Schweizer Camper getötet: 13 Jahre Haft für Angeklagten

1 Der Angeklagte (l) neben seinem Verteidiger im Gerichtssaal. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Richter nennt es eine «verstörende Tat». Mehrfach schlägt ein 39-Jähriger mit einem Holzscheit zu. Jetzt muss es lange ins Gefängnis.











Waldshut-Tiengen - Weil er einen Schweizer Camper am Rheinufer in Jestetten im äußersten Süden Baden-Württembergs mit einem Holzscheit tötete, ist ein 39-jähriger Mann zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Wie das Landgericht Waldshut-Tiengen am Donnerstag mitteilte, brachte er sein Opfer mit mindestens sechs massiven Schlägen auf den Schädel zu Tode. Es handele sich um eine "verstörende Tat", sagte der Vorsitzende Richter Martin Hauser.