Prozess: Rust-Prozess gegen Alec Baldwin wird nicht eingestellt

1 Alec Baldwin am Set in seinem Kostüm für den Film 'Rust'. Foto: Santa Fe County Sheriff's Office/Zuma Press/dpa

Den Anwälten von Alec Baldwin gelingt es nicht, den Prozess gegen den US-Schauspieler um fahrlässige Tötung abzuwenden. Mitte Juli geht es los.











Santa Fe - Die Anwälte von Alec Baldwin (66) sind ein weiteres Mal damit gescheitert, den anstehenden Prozess gegen den Hollywood-Star wegen fahrlässiger Tötung noch abzuwenden. Richterin Mary Marlowe Sommer in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico gab am Freitag (Ortszeit) bekannt, dass sich Baldwin einer Jury stellen müsse. Nach dem Tod einer Kamerafrau im Oktober 2021 durch einen Schuss-Vorfall am Set des Westerns "Rust" soll nun der Prozess gegen den Schauspieler und Produzenten wie geplant am 9. Juli mit der Auswahl von Geschworenen beginnen.