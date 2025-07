Prozess: Raubüberfall: Täter kaufen sich vom Geld Drogen

Schule macht Katastrophenübung Menschen retten und Fluchtrucksäcke packen an der Gemeinschaftsschule Döffingen

Kinder in Klasse 6 müssen jährlich bei einem Aktionstag zum Katastrophenschutz mitmachen. An der Gemeinschaftsschule Döffingen in Grafenau war es das zweite Jahr in Folge.