Tödlicher Unfall in Schorndorf Nichts ist mehr, wie es mal war

Von Frank Rodenhausen 04. Oktober 2018 - 16:58 Uhr

Ein tragischer Fall hat das Schorndorfer Amtsgericht beschäftigt Foto: Stoppel

Eine 81-jährige Radfahrerin stirbt gut einen Monat nach einem Zusammenstoß mit einem Transporter in Schorndorf. Dessen 21-jähriger Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.

Schorndorf - Als er am 6. Februar kurz vor dem Mittag mit dem Transporter von einem Kunden zurück zu der Firma fahren wollte, für die er als Anlagentechniker in Schorndorf im Einsatz war, sei er bestens aufgelegt gewesen, sagte der 21-Jährige auf Nachfrage. Glücklich sei er gewesen, drei Tage zuvor habe er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. An diesem Donnerstag saß er wie ein Häufchen Elend auf der Anklagebank und rekapitulierte jene verhängnisvolle Fahrt, welche die Wahrnehmung seiner Welt grundlegend veränderte und für die er sich vor dem Schorndorfer Amtsgericht verantworten musste – wegen fahrlässiger Tötung.

Mehr zum Thema

Zum Tod führt letztlich eine Lungenentzündung

Das tragische Unglück nahm seinen Lauf, als er von der Friedrich- in die Burgstraße einbiegen wollte. Er habe zunächst an der weißen Linie gehalten, nach links und nach rechts geschaut und dabei kein Fahrzeug wahrgenommen. Beim Anfahren habe es dann aber heftig geknallt – und beim Blick in den Rückspiegel habe er eine Person auf dem Boden liegen sehen.

Der Handwerker hatte einer Radfahrerin die Vorfahrt genommen. Die 81-jährige Frau hatte nicht mehr bremsen können, war an der leicht abschüssigen Strecke gegen das Auto gekracht und dann auf die Straße geschleudert worden, der Kopf prallte auf den Asphalt. Sie erlitt Brüche, äußere und innere Verletzungen, im örtlichen Krankenhaus wurde sie deswegen zwischenzeitlich in ein künstliches Koma versetzt. Auch wenn mehrere komplizierte Operationen nötig waren, sei er doch zuversichtlich gewesen, dass die Frau wieder vollständig genesen würde, sagte der leitende Oberarzt der Intensivstation jetzt im Zeugenstand vor Gericht. Doch dann fing sich die 81-Jährige eine Lungenentzündung ein, an der sie verstarb – 37 Tage nach dem schweren Unfall.

Die Richterin Petra Freier betonte, dass ein solches Verfahren allen Beteiligten nahe gehe, ihr selbst, aber auch dem Angeklagten. „Dass Sie das nicht mit Absicht gemacht haben, ist klar. Aber Sie haben auch einen Fehler gemacht, der bestraft werden muss.“ Schließlich sei ein Mensch zu Tode gekommen. Sicherlich: Eine Verurteilung mache diesen Menschen nicht wieder lebendig. Aber eine Aufarbeitung biete unter anderem den Angehörigen die Möglichkeit zu erfahren, was passiert sei, sagte die Richterin mit Blick auf eine Enkelin der Verstorbenen, die den Prozess sichtlich ergriffen verfolgte. Diese beschrieb ihre Oma als äußerst rüstige Frau, die daheim das Familienleben samt Hund gemanagt habe. „Seit sie tot ist, ist nichts mehr, wie es mal war.“ Die Familie trauere, habe sich aber dagegen entschieden, das schreckliche Ereignis erneut aufleben zu lassen.

Richterin: Eine ganz gefährliche Ecke

Der Unfallort sei eine ganz gefährliche Ecke, konstatierte die Richterin – das wisse sie auch als ortskundige Anwohnerin. Es sei nicht das erste Mal, dass dort etwas passiert sei, weswegen sie sich bei der Stadt auch dafür stark machen wolle, dass die unübersichtliche Abzweigung auf irgendeine Weise sicherer gemacht werde. Dennoch hätte der Angeklagte den Unfall vermeiden können. „Sie hätten nicht so weit vorfahren dürfen und hätten die Radfahrerin sehen müssen.“ Diese sei zwar nicht an den direkten Folgen des Zusammenstoßes gestorben. Letztlich aber stehe auch die Lungenentzündung in einem kausalen Zusammenhang mit dem Ereignis gut einen Monat zuvor.

Das Gericht verhängte eine sechsmonatige Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wurde. Eine Auflage ist, dass der Verurteilte binnen zwei Jahren eine Geldbuße von 3000 Euro bezahlt. Ob er diese an eine gemeinnützige Einrichtung oder an die Familie der Verstorbenen überweist, muss noch geklärt werden. Die Enkelin sagte, sie könne nicht für die Familie entscheiden, ob sie dieses Geld annehmen wolle.