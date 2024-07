Prozess nach Tod am Filmset: Nach Tod von Kamerafrau - Prozess gegen Alec Baldwin beginnt

2 Dem Schauspieler Alec Baldwin drohen bis zu 18 Monaten Haft. Foto: Santa Fe County Sheriff's Office/Zuma Press/dpa

2021 stirbt eine Kamerafrau bei dem Dreh des Westerns «Rust». US-Schauspieler Alec Baldwin hantierte mit der Waffe. Bei einem Schuldspruch drohen ihm 18 Monate Haft.











Santa Fe - Knapp drei Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau durch einen Schuss-Vorfall am Film-Set des Westerns "Rust" muss sich Hollywood-Star Alec Baldwin (66) wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Zum Auftakt des schlagzeilenträchtigen Prozesses in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico soll am Dienstag (Ortszeit) die Jury ausgewählt werden. Am Ende müssen zwölf Geschworene ein Urteil fällen. Bei einem Schuldspruch drohen Baldwin bis zu 18 Monate Haft.