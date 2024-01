Prozess nach Schüssen in der Neckarvorstadt: Lebenslang wegen Raubmordes gefordert

1 Während der Spurensuche war der Tatort weiträumig abgesperrt. Foto: 7aktuell.de/Adomat

Nach dem Tötungsdelikt in der Neckarvorstadt an Ostern 2022 will die Staatsanwaltschaft, dass der mutmaßliche Haupttäter nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Auch seinem Mitangeklagten droht eine lange Haftstrafe.











„Es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte es nicht“, sagt der 22 Jahre alte Angeklagte in Saal 6 des Landgerichts Stuttgart. Es sind seine letzten Worte im Prozess, ehe am kommenden Mittwochmittag das Urteil verkündet wird. Dem jungen Portugiesen wird vorgeworfen, im April 2022 mit drei weiteren Landsmännern in der Cannstatter Neckarvorstadt einen 33-Jährigen auf offener Straße gemeinschaftlich getötet zu haben. Er soll dem Opfer am helllichten Tag aus kurzer Distanz in die Brust geschossen, ein Komplize soll mit einem Messerstich innere Organe schwer verletzt haben. Schon in der Haft hatte der 22-Jährige in einem Brief die Schuld auf sich genommen.