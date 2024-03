Prozess in Stuttgart: Drei Jahre und neun Monate Haft für Anstifter der Eritrea-Ausschreitungen

1 Der Angeklagte schwieg die gesamte Verhandlung. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der erste Prozess zu den Ausschreitungen am Römerkastell ist am Donnerstagabend etwas überraschend zu Ende gegangen. Die Amtsrichterin sah es als erwiesen an, dass der 29-jähriger Eritreer fünf Gegenstände in Richtung von Polizisten geworfen hat.











Link kopiert



Zu drei Jahren und neun Monaten Haft ist am Donnerstag ein 29 Jahre alter Mann am Amtsgericht Bad Cannstatt verurteilt worden, weil er an den schweren Ausschreitungen am 16. September 2023 in Stuttgart-Hallschlag beteiligt gewesen sein soll. Hunderte von Randalierern wollten damals ein Seminar eines als regierungsnah geltenden Eritrea-Vereins stören und verletzten mehrere Teilnehmer sowie 39 Polizisten teilweise schwer.