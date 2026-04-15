Prozess: Mann will nach Mordurteil aus Fenster springen

Das Landgericht München I hat einen Mann wegen des Mordes an seiner Großmutter verurteilt - der reagiert heftig.
München - Nach seiner Verurteilung wegen Mordes an seiner Großmutter hat ein Angeklagter in München versucht, aus dem Fenster zu springen. Am Ende der Urteilsbegründung des Landgerichts München I sei er aufgesprungen und habe es sogar geschafft, ein Fenster des Gerichtssaals zu öffnen, sagte ein Gerichtssprecher. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Er sei aber unmittelbar von anwesenden Polizeibeamten überwältigt und abgeführt worden.