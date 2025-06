Der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs (55) erlebte am Dienstag eine ungewöhnliche Unterbrechung. Eine Zuschauerin sorgte laut dem "People"- Magazin im Gerichtssaal für einen Eklat, als sie vor dem angeklagten Rap-Mogul lautstark wurde und dabei Richter Arun Subramanian zum sofortigen Eingreifen zwang.

So reagierte Sean "Diddy" Combs auf Störerin

"Diese Ar...löcher lachen über dich", schrie die Frau in Richtung des 55-jährigen Combs, bevor sie weitere beleidigende Äußerungen von sich gab. Dabei rief sie unter anderem: "Ihr lacht über das Erbe eines schwarzen Mannes" und forderte provokant: "Zieh deine Waffe, Ninja, ich fordere dich heraus!" Die Frau wurde aus dem Gerichtssaal gebracht.

Während der Störung blieb der Musikproduzent laut "The Hollywood Reporter" ruhig auf seinem Platz sitzen. Wie die "Washington Post" berichtet, stellte sich die Frau überraschenderweise als eigentliche Unterstützerin von Combs heraus. Die Frau gab an, sie habe das Gefühl, dass sich die Leute unfair über den Angeklagten lustig machten, "und ich wollte meiner Stimme Gehör verschaffen." Einem Reporter entgegnete sie außerhalb des Gerichtsgebäudes: "Ich habe es satt, dass jeder Diddy so behandelt, wie er behandelt wird. Ich habe meinen Teil gesagt."

Die Unterbrechung verzögerte die Verhandlung nur kurz, bevor Eddy Garcia, ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter des InterContinental Hotels in Los Angeles, seine Aussage fortsetzen konnte. Ein Überwachungsvideo zeigte, wie Combs seine damalige Freundin Cassie Ventura (38) im Jahr 2016 dort im Hotelflur körperlich angriff.

Der Prozess gegen Sean "Diddy" Combs läuft bereits in der vierten Woche vor dem Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York in Manhattan. Im September wurde der Hip-Hop-Mogul wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Wegen Sexhandels, Erpressung und Förderung von Prostitution steht er seit Anfang Mai vor Gericht. Combs hatte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig erklärt.