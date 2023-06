1 An der Forststraße im Westen wurde die Rentnerin Renate R. erstochen. Foto: Lg/Piechowski

Im vergangenen Dezember ist eine Rentnerin auf offener Straße in Stuttgart-West erstochen worden. Der Staatsanwalt hält den Täter für vermindert schuldfähig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Niemand weiß, wohin Renate R. am 8. Dezember vorigen Jahres gegen Mittag unterwegs war. Die alleinstehende 77-Jährige, in ihrer Nachbarschaft als freundlich und hilfsbereit bekannt, hatte ihre Wohnung im Stuttgarter Westen verlassen und bog in die Forststraße ein. Man wird nicht mehr erfahren, was die beliebte und von ihrem Umfeld geschätzte Rentnerin vorhatte. Denn sie wurde an jenem Tag ermordet – auf offener Straße, am helllichten Tag, von einem Mann, dem die Frau zuvor noch nie begegnet war.