Prozess in Stuttgart: Tagesvater gesteht jahrelangen sexuellen Missbrauch von Kita-Kindern

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 53-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis begonnen. Auch sein 15-jähriger Sohn soll an den mutmaßlichen Taten beteiligt gewesen sein.
Ein 53-jähriger Mann, der im Rems-Murr-Kreis als Tagesvater tätig war und Kleinkinder betreut hat, hat zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Stuttgart jahrelangen sexuellen Missbrauch eingeräumt. „Alles, was in der Anklage vorgebracht wurde, stimmt“, erklärte der Mann mit den grauen Haaren und dem grauen Bart. Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Abteilung Cyberkriminalität, wirft dem 53-Jährigen insgesamt 45 Taten zwischen 2020 und 2025 vor, mit denen er seine pädophilen Neigungen ausgelebt haben soll.