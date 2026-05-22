Prozess in Stuttgart: Tagesvater gesteht jahrelangen sexuellen Missbrauch von Kita-Kindern

Vor dem Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen 53-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis begonnen. Auch sein 15-jähriger Sohn soll an den mutmaßlichen Taten beteiligt gewesen sein.

Ein 53-jähriger Mann, der im Rems-Murr-Kreis als Tagesvater tätig war und Kleinkinder betreut hat, hat zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Stuttgart jahrelangen sexuellen Missbrauch eingeräumt. „Alles, was in der Anklage vorgebracht wurde, stimmt“, erklärte der Mann mit den grauen Haaren und dem grauen Bart. Die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Abteilung Cyberkriminalität, wirft dem 53-Jährigen insgesamt 45 Taten zwischen 2020 und 2025 vor, mit denen er seine pädophilen Neigungen ausgelebt haben soll.

Neben sexuellem Missbrauch der ihm anvertrauten Kinder zwischen knapp einem und zwölf Jahren wirft ihm die Anklage auch vor, kinder- und jugendpornografische Inhalte hergestellt zu haben, da er in einem Raum eine versteckte Kamera installierte. Zudem soll er nichts dagegen unternommen haben, dass sein 15-jähriger Sohn die Kinder ebenfalls missbrauchte.

Fünfstellige Zahl an Missbrauchsbildern führt zu Ermittlungen

Darüber hinaus hat der Mann laut Anklage eine fünfstellige Zahl von Bildern und Videos besessen, die den Missbrauch von Kindern zeigen, und diese in speziellen Netzwerken geteilt. Auf diese Weise waren die Ermittlungsbehörden auf ihn aufmerksam geworden.

Der Mann sitzt seit Anfang Oktober 2025 in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind neun weitere Verhandlungstage bis zur geplanten Urteilsverkündung Mitte Juli vorgesehen.