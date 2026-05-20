Prozess in Stuttgart-Stammheim: Palästina-Aktivisten lassen sich aus Protest in Saal tragen

Zuschauer jubeln, Verteidiger streiten: Es gibt wenige Prozesse, die so chaotisch verlaufen wie der um den Angriff auf ein Rüstungsunternehmen in Ulm. So war der dritte Verhandlungstag.
Im chaotischen Prozess um den Angriff auf ein israelisches Rüstungsunternehmen in Ulm haben sich mehrere Angeklagte am dritten Verhandlungstag aus Protest in den Gerichtssaal tragen lassen. Laut ihren Anwälten waren sie mit der Sitzordnung – hinter dem Sicherheitsglas – nicht einverstanden. Daher seien ihre „Mandanten unter Anwendung unmittelbaren Zwanges vorgeführt“ worden.