Prozess in Stuttgart: Nach Messerattacke in Mannheim: Verteidiger fordern lebenslänglich

Sulaiman A. soll im Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz sechs Menschen mit einem Messer verletzt haben – der Polizist Rouven Laur starb kurz darauf.
Im Verfahren nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz hat die Verteidigung des Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an dem Polizisten Rouven Laur gefordert. Zudem sei der 26-Jährige des versuchten Mordes an Islamkritiker Michael Stürzenberger schuldig, sagte einer seiner Anwälte. Mit Blick auf weitere Opfer seien sie im Plädoyer von gefährlicher Körperverletzung ausgegangen.