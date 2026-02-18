Einem Restaurantbesitzer aus Stuttgart wird vorgeworfen, Ausländer eingeschleust und unterhalb des Mindestlohns bezahlt zu haben. Für seine Verteidigung setzt er auf Prominenz.
Der Jurist mit dem berühmten Namen hat sich am Mittwoch nicht blicken lassen am Landgericht Stuttgart: Zu den Anwälten des Angeklagten in einem Prozess um die Einschleusung von Ausländern und unterschlagenen Lohn zählt kein Geringerer als Gregor Gysi. Der prominente Bundestagsabgeordnete der Linken komme aber erst für den dritten Verhandlungstermin nach Stuttgart, kündigten seine Kollegen an.