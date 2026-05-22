Prozess in Stuttgart: Ermittler kommen mutmaßlichem Kinderschänder über Tauschbörsen auf die Schliche

In Stuttgart steht ein 53-jähriger Mann vor Gericht. Er soll Kinder zwischen knapp einem und zwölf Jahren missbraucht haben. Seine Kindertagespflege betrieb er seit 2015.
Im größten Saal des Stuttgarter Landgerichts herrscht angespannte Stille. Kaum ein lautes Wort ist zu hören, nur Gemurmel hin und wieder zwischen den rund 50 Besuchern. Als der Angeklagte schließlich mit einem Handtuch über dem Kopf in den Gerichtssaal geführt wird, ist es mucksmäuschenstill. Anschließend dauert es eine Stunde, bis der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, Abteilung Cyberkriminalität, den mehr als 20 Seiten starken öffentlichen Teil der Anklage verlesen hat. Immer wieder gerät sogar dieser Spitzenjurist dabei ins Stocken und muss einen Schluck Wasser trinken. Schon nach wenigen Sätzen ist leises Schluchzen von den überwiegend weiblichen Prozessbesuchern zu vernehmen.