Vier junge Männer sollen sich in Chats als Mädchen ausgegeben haben, um Männer zu verprügeln und zu berauben. Einer sagt aus – und spricht vom „moralischen Aspekt“.

Der Prozess gegen vier junge Männer, die sich auf der Internetplattform Knuddels als junge Frauen ausgegeben haben sollen, ist an diesem Freitag vor dem Landgericht Stuttgart fortgesetzt worden. Ihnen wird vorgeworfen, in 15 Fällen Männer in die Falle gelockt, sie schwer misshandelt und ausgeraubt zu haben. Angeklagt sind sie unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und besonders schwerer räuberischer Erpressung.

Einer der vier Angeklagten, ein 20-Jähriger, äußerte sich ausführlich zu zwei der ihm vorgeworfenen Taten. Rund zwei Stunden beantwortete er die Fragen der Kammer.

Nach Angabe des Tatverdächtigen begann alles im Mai 2025, als er mit einem anderen 19-jährigen mutmaßlichen Täter in Kontakt trat. Dabei waren die beiden zuerst nur zum Haareschneiden verabredet. Der 19-Jährige erzählte ihm dann, dass er Freunde habe, die „Pedo-Hunting“ betreiben würden. Seinen Angaben zufolge war ihm der Begriff bekannt, er habe ihn in den sozialen Medien bereits gesehen. Dabei geht es darum, mutmaßlich pädophilen Männern aufzulauern.

Die erste ihm zur Last gelegte Tat soll sich im Stuttgarter Süden ereignet haben. Der 20-Jährige war mit zwei Freunden in Fellbach unterwegs, als ein Anruf des 19-jährigen Tatverdächtigen kam. Nach Angaben des Angeklagten machte er sich daraufhin mit der Bahn auf den Weg zu ihm. Am Bahnhof wurde er von dem 19-Jährigen und einem weiteren mutmaßlichen Täter abgeholt. Sie hätten ihm erzählt, dass gleich ein Pädophiler komme.

Opfer konnte vor Angriff der Angeklagten fliehen

Die drei Angeklagten seien mit einer Alustange und Teleskopschlagstöcken bewaffnet gewesen. Geduckt hätten sie sich auf den Tatort zubewegt und sich versteckt. Das Opfer sei mit dem Auto dort gewesen. Auf den Ausruf „Jetzt oder nie!“ des 19-jährigen Angeklagten sollte die Tat beginnen. Die drei rannten auf das Auto des Geschädigten zu, dieser konnte allerdings wegfahren. Angeblich soll noch ein zweites Auto von der Täterseite aus im Spiel gewesen sein, um den Fluchtweg des Opfers zu blockieren. Vor der Tat habe auch eine involvierte Frau mit dem Geschädigten telefoniert.

Schlussendlich konnten die Tatverdächtigen ihr Vorhaben nicht wie geplant umsetzen, das Opfer konnte fliehen. Der Angeklagte gab an, dass alles „schlecht durchdacht und ein bisschen chaotisch“ gewesen sei. Körperliche Gewalt sei nicht geplant gewesen, den mutmaßlichen Tätern sei es vielmehr darum gegangen, mit ihrer Bewaffnung den Geschädigten einzuschüchtern, um ihn dann auszurauben.

Unsere Empfehlung für Sie Prozess in Stuttgart Im Weinberg wartet statt der minderjährigen Luna ein brutaler Schlägertrupp Eine Bande von mehreren jungen Männern soll sich auf einer Internetplattform als junge Frauen ausgegeben haben. Bei Treffen sollen sie ihre Opfer brutal ausgeraubt haben.

Einen Tag später sei bereits die nächste ihm vorgeworfene Tat begangen worden, sagt der junge Mann. Der 19-Jährige habe ihm wieder erzählt, dass später ein Pädophiler komme. Er sei in regelmäßigem Kontakt mit dem späteren Opfer gestanden und habe mit ihm gechattet. Dabei soll er sich als 15- bis 16-jähriges Mädchen ausgegeben haben. Die anderen beiden Angeklagten seien später dazugekommen. Auch die Frau war wieder als Lockvogel involviert.

Die Tatverdächtigen seien wieder bewaffnet gewesen, unter anderem mit einer Pfefferspraypistole und einem Teleskopschlagstock. Außerdem seien sie maskiert gewesen. Einen genauen Tatplan habe es wieder nicht gegeben, es hätte schnell gehen müssen, da das Opfer bereits in der Nähe gewesen sein soll. Diesmal sei es ihnen gelungen, den Geschädigten festzuhalten und mit Fäusten und Tritten zu traktieren, auch gegen den Kopf. Der 19-Jährige habe dabei auch den Schlagstock eingesetzt.

Drei der vier Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Der Angeklagte berichtete im Gerichtssaal, dass er nach der Tat unter Schock gestanden habe. Die stark blutende Wunde des Opfers habe Panik in ihm ausgelöst. „Ich habe mich schlecht gefühlt und hatte Angst. Ich war in einem Schockzustand“, sagte er. Die anderen Tatverdächtigen seien nicht gleichermaßen schockiert gewesen wie er. Während sie sich im Wald versteckten, hätten sie auf dem Handy noch Videospiele gespielt.

Angeklagten ging es bei Taten um „moralische Aspekte“

Es sei nicht im Interesse der mutmaßlichen Täter gewesen, das Opfer so schwer zu verletzen, sagte der Angeklagte. Er gab an, dass es ihm bei den Taten um moralische Aspekte ging. Er sei davon ausgegangen, dass es sich bei den Opfern um Pädophile handele. Für ihn seien die Taten daher „moralisch nicht verwerflich“ gewesen. Er habe von vielen Missbrauchsfällen gehört, die nicht aufgeklärt werden konnten oder bei denen es ungerechte Strafen gegeben hätte.

Der Vorsitzende Richter hatte beim Prozessauftakt betont, das Gericht habe nach Aktenlage keinerlei Hinweise darauf, dass die Überfallenen pädophil seien. Heute blickt auch der Angeklagte bereuend auf die Taten zurück: „Hätte ich davor gewusst, was passieren würde, wäre ich niemals dabei gewesen und hätte versucht, es zu verhindern.“