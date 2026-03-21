Vier junge Männer sollen sich in Chats als Mädchen ausgegeben haben, um Männer zu verprügeln und zu berauben. Einer sagt aus – und spricht vom „moralischen Aspekt“.
Der Prozess gegen vier junge Männer, die sich auf der Internetplattform Knuddels als junge Frauen ausgegeben haben sollen, ist an diesem Freitag vor dem Landgericht Stuttgart fortgesetzt worden. Ihnen wird vorgeworfen, in 15 Fällen Männer in die Falle gelockt, sie schwer misshandelt und ausgeraubt zu haben. Angeklagt sind sie unter anderem wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und besonders schwerer räuberischer Erpressung.