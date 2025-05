Prozess in Paris: Kim Kardashian will ihren Angreifern gegenübertreten

Kim Kardashian will ihren Angreifern gegenübertreten

Prozess in Paris

1 Kim Kardashian wenige Tage vor dem Raubüberfall bei der Paris Fashion Week 2016. Foto: imago images/ABACAPRESS

In Paris läuft der Prozess gegen zehn Angeklagte des Raubüberfalls auf Kim Kardashian im Oktober 2016. Die 44-Jährige wird dort persönlich erscheinen und ist laut ihren Anwälten bereit, den mutmaßlichen Angreifern gegenüberzutreten.











Seit Ende April läuft in Paris der Prozess gegen zehn Angeklagte, die 2016 am Raubüberfall auf Kim Kardashian (44) beteiligt gewesen sein sollen. Die Unternehmerin soll kommende Woche vor Gericht im Palais de Justice in der französischen Hauptstadt aussagen und wird offenbar persönlich erscheinen.