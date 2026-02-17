Der Prozess gegen Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist in die dritte Woche gegangen. Für besondere Emotionen im Gerichtssaal sorgte der Vater eines mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers.
Marius Borg Høiby (29) steht im anhaltenden Strafprozess in Oslo weiter unter Druck durch belastende Zeugenaussagen. Am neunten Verhandlungstag hat sich das Gericht heute weiterhin auf die dritte ihm vorgeworfene Vergewaltigung konzentriert. Ein Ermittler erläuterte die technischen Spuren auf Høibys Smartphone, auch ein Schlafforscher belastete den Angeklagten erneut. Der Vater des mutmaßlich dritten Vergewaltigungsopfers sorgte mit seiner emotionalen Aussage für Aufsehen.