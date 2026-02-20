1 Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin soll in seiner Beziehung zu einer Influencerin mehrfach gewalttätig geworden sein. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa

Gewalt, Drohungen, Wutausbrüche: Unter Tränen berichtet eine norwegische Influencerin vor Gericht von ihrer Beziehung mit dem Sohn der Kronprinzessin.











Oslo - Eine Ex-Freundin von Marius Borg Høiby hat im Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin der Zeitung "Verdens Gang" zufolge von Gewalt und Aggressionen in der Beziehung berichtet. "Ich habe das Gefühl, Marius hat zwei Gesichter", sagte die Influencerin demnach vor Gericht. "Da ist der süße Clown, der viel herumalbert und sehr lustig ist. Er war mein bester Freund, den ich wahnsinnig gern hatte", sagte die Norwegerin. "Und dann war da Marius, mit dem ich nicht kommunizieren konnte, dessen Augen ganz schwarz wurden." Wenn sie diese Veränderung gesehen habe, habe sie große Angst bekommen: "Ich wusste nicht, was als Nächstes passieren würde."