Wann fällt das Urteil gegen P. Diddy?

Prozess in New York

1 Da war die Welt für ihn noch in Ordnung: Combs bei den MTV Video Music Awards 2023. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Guerin Charles

In New York neigt sich der Prozess gegen Sean Combs dem Ende zu. Die Jury hat sich offenbar teilweise geeinigt. Wie geht es weiter?











Der Prozess gegen Sean Combs neigt sich dem Ende zu. Die Geschworenen haben in dem Verfahren wegen Sexualstraftaten, die der Rap-Mogul über Jahre begangen haben soll, am Dienstag (Ortszeit) in einigen Anklagepunkten ein Urteil gefällt. Das berichten mehrere us-amerikansiche Medien. Sie beriefen sich auf eine Nachricht der Jury, dass sich diese in mehreren Punkten einig war, jedoch nicht in allen.