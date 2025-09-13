Prozess in Ludwigsburg: Flucht vor der Polizei – Mit 100 Sachen auf dem Radweg unterwegs

Auf der Flucht vor der Polizei soll ein heute 31-Jähriger im Oktober mit bis zu 160 Stundenkilometer durch den Landkreis Ludwigsburg gerast sein. Vor Gericht streitet er alles ab.
Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd durch den Landkreis Ludwigsburg wurde am Freitag vor dem Amtsgericht Ludwigsburg verhandelt. Der Angeklagte – ein heute 31-Jähriger aus Mössingen – musste sich für mehrere Vergehen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr verantworten, unter anderem Unfallflucht, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs.