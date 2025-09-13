Prozess in Ludwigsburg: Flucht vor der Polizei – Mit 100 Sachen auf dem Radweg unterwegs

Auf der Flucht vor der Polizei soll ein heute 31-Jähriger im Oktober mit bis zu 160 Stundenkilometer durch den Landkreis Ludwigsburg gerast sein. Vor Gericht streitet er alles ab.

Eine abenteuerliche Verfolgungsjagd durch den Landkreis Ludwigsburg wurde am Freitag vor dem Amtsgericht Ludwigsburg verhandelt. Der Angeklagte – ein heute 31-Jähriger aus Mössingen – musste sich für mehrere Vergehen im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr verantworten, unter anderem Unfallflucht, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Hauptsächlich ging es um besagte Verfolgungsjagd, die in einer Nacht im Oktober 2024 in Stuttgart begann und weit in den Landkreis Ludwigsburg hineinführte. Der Angeklagte war laut Staatsanwaltschaft damals mit seinem Auto in Stuttgart unterwegs. In Bad Cannstatt wollte die Polizei ihn kontrollieren. „Auf unser Zeichen hin reagierte er nicht, auch als wir das Blaulicht anmachten“, erklärt ein als Zeuge geladener Polizeibeamter.

Nachdem der Angeklagte dann auch noch schnell abbog, sei klar gewesen, dass er sich der Kontrolle entziehen wollte. Der Mann fuhr mit geschätzten 70 Stundenkilometern über zwei Kreuzungen und rote Ampeln. Auch danach schaffte es der Mercedes Vito der Polizei selbst bei Beschleunigung auf Tempo 90 nicht, aufzuschließen.

Vor dem Amtsgericht Ludwigsburg wurde der Fall einer Verfolgungsjagd verhandelt. Foto: Archiv

Weil er über Mühlhausen in Richtung des Landkreises Ludwigsburg unterwegs war, wurden Kollegen vom Polizeipräsidium Ludwigsburg eingeschaltet. Ein weiterer Polizeibeamter im Zeugenstand berichtete, wie er zwischen Hochberg und Poppenweiler auf den Flüchtigen traf und die Verfolgung aufnahm.

Verfolgungsjagd am Neckar entlang

Mit bis zu 160 Stundenkilometern ging die Verfolgungsjagd auf der L1100 am Neckar entlang weiter. Dicht heran kamen aber auch die Ludwigsburger Beamten in ihrem Kleinbus nicht. Der Flüchtige bog in seinem Audi dann in den Energie- und Technologiepark bei Marbach ab – und die Polizei hinterher.

Dort kam es in einer Sackgasse dann zu einer ungeplanten Begegnung. „Er kam uns entgegen und ich musste rückwärts fahren, um eine Kollision zu vermeiden“, so ein Polizist. Dadurch habe er allerdings einen guten Blick auf den Fahrer werfen können. „1000-prozentig ist er das“, sagte der Polizeibeamte im Gericht auf die Frage, ob der Angeklagte jener Fahrer war.

Das bestritt der Angeklagte nämlich bis zuletzt. Er hatte gesagt, dass er an dem Tag das Auto, das auf seinen Vater zugelassen und von ihm gekauft worden sei, gar nicht gefahren habe. Zu dem Zeitpunkt hätte er wegen früherer Vergehen schon keinen Führerschein mehr gehabt. Jeder in seiner Familie – er lebt bei seinen Eltern – könne das Auto nutzen, auch seine beiden älteren Brüder, hatte die Verteidigung ausgeführt.

Polizei baut bei Verfolgung einen Unfall

Nach der Begegnung mit der Polizei ging die Jagd immer noch weiter. Über den Radweg am Neckar ist der Flüchtige weiter gerast. Die Polizei hinterher. Mit geschätzten 100 Stundenkilometern ging es auf dem Weg, der nicht für Autos gedacht war und in dem auch nachts – die Verfolgungsjagd begann zwischen 0 und 1 Uhr – Menschen nicht auszuschließen sind, da sich der Biergarten des Bootshauses in der Nähe befindet.

In der Folge raste der Flüchtige weiter in Richtung Murr und Mundelsheim. Bei der Verfolgungsjagd kam es dann auch noch zu einem Unfall, weil die Polizei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. Ein anderer Autofahrer musste bei einer Begegnung mit dem Flüchtigen stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern, als dieser aus einem Nebenweg auf die Landesstraße zurückfuhr.

Verteidiger schießt mit Fotos vom Angeklagten ein Eigentor

Da die Polizei den Raser nicht stellen konnte, musste die Identität über Zeugenaussagen geklärt werden. Mehrere Polizisten beschrieben dabei den Angeklagten genau. Ein Eigentor schoss der Verteidiger, als er mit Fotos belegen wollte, dass die Frisur des Angeklagten im Oktober nicht zu den Beschreibungen der Zeugen passte. Auf den Fotos waren nämlich auch die Brüder zu sehen, die sich laut der Richterin optisch so deutlich von dem Angeklagten unterscheiden, dass eine Verwechslung nicht in Frage komme.

Der Angeklagte hatte sich bereits im April 2024 in Korntal-Münchingen etwas zu Schulden kommen lassen, das ebenfalls mitangeklagt war. Nach einem vergeblichen Versuch, wieder mit seiner Ex-Freundin anzubandeln, lieh er sich das Auto einer Freundin und fuhr mit Kokain, Cannabis und Ecstasy im Blut in Korntal-Münchingen über einen Poller. Später log er in Mössingen auf dem Amt und sagte, sein Personalausweis sei in Ditzingen gestohlen worden.

Diese Taten räumte er teils ein, allerdings gab er an, sich an das meiste nicht mehr zu erinnern. In ersten Vernehmungen soll er sogar davon gesprochen haben, entführt worden zu sein. Diese Behauptung wiederholte der Angeklagte vor der Richterin aber nicht mehr.

Mit einer Gesamtstrafe von einem Jahr und acht Monaten, auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, ging das Gericht sogar über die von der Staatsanwaltschaft geforderten zehn Monate deutlich hinaus. Der Angeklagte muss sich in der Bewährungszeit fern von Drogen halten und hat eine Sperrfrist von zwei Jahren, bis er wieder versuchen kann, seinen Führerschein zurückzubekommen. „Der Idiotentest wird ihnen nicht erspart bleiben“, sagte die Richterin.