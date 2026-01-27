Prozess in London: Trennungsgrund? Jude Law dachte, Sadie Frost hat Geheimnisse verraten

Sadie Frost erhebt schwere Vorwürfe gegen den Herausgeber der "Daily Mail". Vor Gericht berichtet die Ex-Frau von Jude Law, wie illegales Abhören ihrer Telefone ihr Leben zerstörte - und dafür sorgte, dass sie niemandem mehr vertrauen konnte. Nicht einmal ihrem damaligen Ehemann.
Ein Gerichtssaal in London wird zum Schauplatz einer schmerzhaften Abrechnung. Sadie Frost (60), einst gefeierte Schauspielerin und Mode-Ikone der britischen Cool-Britannia-Ära, kämpft gegen einen der mächtigsten Medienkonzerne des Landes - und legt dabei offen, wie tief die Wunden reichen, die der britische Boulevard-Journalismus in ihrem Leben hinterlassen hat.