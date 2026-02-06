Prozess in London: Elton Johns Ehemann erhebt schwere Vorwürfe gegen die Daily Mail

Sir Elton John und sein Ehemann David Furnish verklagen den Verlag der "Daily Mail" wegen Verletzung ihrer Privatsphäre. Vor dem Londoner High Court schilderte Furnish nun, wie sehr das Paar unter der Überwachung gelitten hat.
Sir Elton John (78) und sein Ehemann David Furnish (63) gehen juristisch gegen den Herausgeber der britischen "Daily Mail" vor. Die Vorwürfe, die dabei vor dem Londoner High Court ans Licht kommen, haben es in sich. In einer vor Gericht verlesenen Zeugenaussage erklärte Furnish laut "BBC", er und sein Partner seien "zutiefst betroffen" davon, nicht zu wissen, wie oft sie tatsächlich Ziel illegaler Informationsbeschaffung gewesen seien.