Prozess in London: Britischer Ex-Soldat schuldig wegen Spionage für Iran

London - Wegen Spionage für den Iran ist ein ehemaliger britischer Soldat schuldig gesprochen worden. Das Gericht in London sah es als erwiesen an, dass der 23-Jährige geheime Informationen wie eine Liste von Soldaten und Mitgliedern der Spezialeinheit SAS an iranische Kontaktleute weitergegeben hatte. Demnach kontaktierte der Mann, dessen Mutter im Iran geboren wurde, bereits kurz nach seinem Armeeeintritt im Alter von 16 Jahren iranische Geheimdienstmitarbeiter.