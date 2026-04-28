Prozess in Las Vegas: Der mit dem Wolf tanzt-Star Nathan Chasing Horse muss ins Gefängnis

Einst spielte er an der Seite von Kevin Costner, jetzt wurde Nathan Chasing Horse zu einer langen Haftstrafe verurteilt: Der frühere Darsteller aus "Der mit dem Wolf tanzt" muss wegen sexueller Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen Jahrzehnte hinter Gittern verbringen.
Für Schauspieler Nathan Chasing Horse (49) ist das Urteil gefallen: Eine Richterin am Bezirksgericht in Las Vegas verhängte gegen den früheren Darsteller aus "Der mit dem Wolf tanzt" eine Haftstrafe von 37 Jahren bis lebenslänglich. Das berichtet der Lokalsender News 3 Las Vegas (KSNV). Bekannt wurde Chasing Horse einst durch seine Rolle als "Smiles A Lot" ("Lächelt viel") im Kevin-Costner-Klassiker "Der mit dem Wolf tanzt".