Prozess in Las Vegas: Der mit dem Wolf tanzt-Star Nathan Chasing Horse muss ins Gefängnis

Einst spielte er an der Seite von Kevin Costner, jetzt wurde Nathan Chasing Horse zu einer langen Haftstrafe verurteilt: Der frühere Darsteller aus "Der mit dem Wolf tanzt" muss wegen sexueller Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen Jahrzehnte hinter Gittern verbringen.

Für Schauspieler Nathan Chasing Horse (49) ist das Urteil gefallen: Eine Richterin am Bezirksgericht in Las Vegas verhängte gegen den früheren Darsteller aus "Der mit dem Wolf tanzt" eine Haftstrafe von 37 Jahren bis lebenslänglich. Das berichtet der Lokalsender News 3 Las Vegas (KSNV). Bekannt wurde Chasing Horse einst durch seine Rolle als "Smiles A Lot" ("Lächelt viel") im Kevin-Costner-Klassiker "Der mit dem Wolf tanzt".

Bereits im Januar hatte eine Jury den 49-Jährigen, der im Januar 2023 festgenommen worden war, in 13 von 21 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter mehrfacher sexueller Missbrauch von Minderjährigen unter 16 Jahren. In den übrigen acht Punkten wurde er freigesprochen. Die Vorwürfe weist Chasing Horse weiterhin vollständig zurück, wie KSNV berichtet.

Bei der Strafmaßverkündung am Montag kamen Opfer und Angehörige zu Wort und schilderten die anhaltenden Folgen der Taten. "Es war uns wichtig, sicherzustellen, dass jedes Opfer im Strafmaß gesondert berücksichtigt wird", erklärten Chief Deputy District Attorney William Rowles und Deputy District Attorney Bianca Pucci laut KSNV. Die Richterin sei dieser Argumentation gefolgt - jedes Opfer habe sein eigenes Trauma überlebt, der Angeklagte müsse für jeden Fall einzeln zur Verantwortung gezogen werden.

Vorwurf: Sektenähnliche Strukturen

Die Staatsanwaltschaft warf Chasing Horse vor, seine Rolle als selbsternannter "Medicine Man" für eine sektenähnliche Gemeinschaft genutzt und in diesem Rahmen Frauen und Kinder sexuell missbraucht zu haben. Bezirksstaatsanwalt Steve Wolfson lobte den Mut der Aussagewilligen: Das Urteil sei ein Verdienst der Frauen, die sich gemeldet hätten, sowie der unermüdlichen Arbeit der Ermittlungsbehörden.

Chasing Horse wird seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt des Bundesstaats Nevada absitzen. Sollte er irgendwann auf freien Fuß kommen, muss er sich nach geltendem Recht in Nevada als Sexualstraftäter registrieren lassen. Damit ist die juristische Aufarbeitung jedoch noch nicht abgeschlossen: Wie KSNV weiter berichtet, liegen gegen den Schauspieler auch in Montana und Kanada Haftbefehle wegen mutmaßlicher Straftaten vor.