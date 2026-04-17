Ein Kind ertrinkt bei der ersten Schwimmstunde, zwei Pädagoginnen werden verurteilt. Im Berufungsprozess kämpfen sie um mildere Strafen - und bekommen diese nun auch.

Der Tod eines Kindes im Schwimmunterricht ist für viele Eltern ein kaum vorstellbarer Alptraum - und genau so ein Fall hat nun ein Gericht in Konstanz beschäftigt. Im Berufungsprozess um das Ertrinken eines siebenjährigen Jungen hat das Landgericht die Strafen für zwei Pädagoginnen abgemildert: Statt Freiheitsstrafen auf Bewährung verhängte das Gericht Geldstrafen: Die 45-jährige Lehrerin muss 9.000 Euro (150 Tagessätze à 60 Euro) zahlen, die damalige Referendarin 8.500 Euro (85 Tagessätze à 100 Euro). Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem alle Beteiligten auf eine Revision verzichtet haben.

Der tragische Vorfall vom 18. September 2023 sorgte für bundesweite Schlagzeilen. Der Zweitklässler nahm an seiner ersten Schwimmstunde teil. Nach den Feststellungen des Gerichts wurden alle 21 Kinder der Klasse gleichzeitig ins Wasser geschickt – darunter Schwimmer und Nichtschwimmer. In der Folge verloren die beiden Aufsichtspersonen den Überblick. Der Junge geriet bei einem Wasserspiel in einen Bereich, in dem er nicht mehr sicher stehen konnte und ging unter.

Junge ertrinkt unbemerkt bei erster Schwimmstunde

Als die Pädagoginnen den regungslos auf dem Bauch treibenden Jungen entdeckten, sprang die Lehrerin ins Wasser, zog ihn heraus und leitete Reanimationsmaßnahmen ein. Der Rettungsdienst konnte den Jungen zunächst wiederbeleben, doch er starb durch den Sauerstoffmangel neun Tage später im Krankenhaus.

Der Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung stand schon seit dem Urteil des Amtsgerichts Konstanz Ende Februar 2025 fest und war nicht Gegenstand der Berufung. Damals waren die Grundschullehrerin zu neun Monaten und die ehemalige Referendarin, die heute an einer Privatschule in der Schweiz unterrichtet, zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden - jeweils verbunden mit Schmerzensgeldzahlungen von 10.000 beziehungsweise 7.000 Euro an die Eltern. Die Verteidigung hatte die Berufung auf das Strafmaß beschränkt.

Richter: „Wirklich schwerer Fall“

Der Vorsitzende Richter betonte immer wieder, dass es sich um einen außergewöhnlichen Prozess handelte: „Wir hatten heute einen wirklich schwierigen und einen sehr tragischen Fall zu entscheiden.“ Es sei Aufgabe der Kammer gewesen, eine angemessene Strafe zu finden - wohl wissend, dass keine Strafe den Tod eines Kindes ungeschehen machen könne oder den Wert eines Menschenlebens bemesse.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte das Gericht mehrere mildernde Umstände. Beide Frauen seien nicht vorbestraft und hätten Einsicht sowie großes Bedauern gezeigt. Zudem habe das Geschehen ihr Leben erheblich belastet – beruflich wie privat. Der Schwimmunterricht sei zudem offenbar seit langem in ähnlicher Form durchgeführt worden.

Die Frauen befinden sich eigenen Angaben nach seit dem Unfall in psychotherapeutischer Behandlung. Die Referendarin bekam keinen Beamtenstatus. Für die Lehrerin sind die dienstrechtlichen Folgen noch offen. Auch der lange Zeitablauf seit der Tat und die Dauer des Verfahrens spielten vor dem Berufungsgericht eine Rolle.

Vater des toten Jungen erscheint erstmals vor Gericht

Gleichwohl sei das Vorgehen der Pädagoginnen beim Schulschwimmen vorhersehbar gefährlich gewesen, so der Richter weiter. Indem alle Kinder gleichzeitig ins Wasser gelassen wurden, hätten sie sich außerstande gesetzt, jedes Kind im Blick zu behalten und rechtzeitig zu reagieren. Mit wilder werdenden Spielen zur Wassergewöhnung hätten sie die Lage noch unübersichtlicher gemacht.

Der Vater des Jungen, der erstmals vor Gericht erschienen war, schilderte im Prozess eindringlich die Folgen des Verlusts. Er erklärte, das Leben seiner Familie habe seit dem Tod des Sohnes eine dramatische Wendung genommen. Bis heute falle es ihm schwer, über das Geschehen zu sprechen oder vor Gericht zu erscheinen. „Mein Leben wird nie wieder leicht“, sagte er. Sein Sohn habe nichts falsch gemacht. Er sei ein Kind gewesen, „mein Kind“.

Nebenklage und Verteidigung sehen eklatantes Fehlverhalten

Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage hatten gefordert, die ursprünglichen Bewährungsstrafen aufrechtzuerhalten. Sie argumentierten, es seien grundlegende Sicherheitsregeln missachtet und dadurch eine erhebliche Gefahrenlage geschaffen worden.

Die Verteidigung hingegen verwies auf die außergewöhnliche Belastung der Angeklagten und darauf, dass diese Verantwortung übernommen hätten. Zudem sei durch die Beschränkung der Berufung eine belastende und aufwendige Beweisaufnahme vermieden worden – auch im Interesse der betroffenen Kinder und Familien, die nun zur Ruhe kommen könnten.

Lehrerin entschuldigt sich bei Familie des Jungen

Mit dem Urteil zeigte sich der Verteidiger der Lehrerin trotz nun geltender Vorstrafe zufrieden. „Es ist die Option für sie, dass sie einen Neuanfang bekommt in ihrem Leben“, sagte Rechtsanwalt Gerhard Zahner. Die 45-jährige Mutter einer siebenjährigen Tochter hatte sich vor Gericht beim Vater des Jungen entschuldigt. „Ich kann mir ihr Leid nicht vorstellen.“

Der Fall hat über die Region hinaus Diskussionen über die Sicherheit im Schwimmunterricht ausgelöst. Inzwischen wurden an der betroffenen Schule und im zuständigen Bad Änderungen vorgenommen, etwa zusätzliche Aufsicht und angepasste Rahmenbedingungen. Mit dem rechtskräftigen Urteil ist das Strafverfahren nun abgeschlossen. Für Lehrerinnen und Lehrer bundesweit ist das Urteil aus Sicht der Verteidigung bedeutend. „Die Verantwortung ist gewachsen.“