Prozess in Konstanz: Missbrauch von vier Nachbarskindern – 37-Jähriger vor Gericht

Ein 37-Jähriger steht in Konstanz vor Gericht, weil er jahrelang Nachbarskinder missbraucht haben soll. Ein Hinweis aus den USA brachte den Fall ins Rollen.
Weil er vier Nachbarskinder jahrelang missbraucht haben soll, steht ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Taten zwischen Sommer 2022 und Mai 2025 begangen zu haben. Sie sollen sich überwiegend in seiner Wohnung im östlichen Hegau (Landkreis Konstanz) abgespielt haben. Die betroffenen Kinder waren den Angaben zufolge zum Tatzeitpunkt zwischen drei und 13 Jahre alt.