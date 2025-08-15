Prozess in Karlsruhe: Missbrauchsskandal: 19 Mädchen zu Pornografie überredet

Ein Mann wendet perfide Taktiken an, um Mädchen zum Senden kinderpornografischen Materials zu überreden. Jetzt wird er angeklagt.
Ein 46-Jähriger aus Heidelberg soll in 19 Fällen mit perfiden Täuschungs- und Manipulationstaktiken Mädchen dazu gebracht haben, ihm kinderpornografisches Material zu senden. Der Verdächtige wurde bereits im März festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Nun hat die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe Anklage wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in kinderpornographischer Absicht erhoben, wie ein Sprecher sagte.