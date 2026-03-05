Prozess in Heilbronn: Führerscheinprüfungen für andere absolvierte – Haftstrafe für Mann

Falsche Ausweise und organisierte Stellvertreter: In Heilbronn ist ein Mann verurteilt worden, weil er theoretische Führerscheinprüfungen für Fahrschüler absolvierte. Kein Einzelfall.
Weil er für Fahrschüler theoretische Führerscheinprüfungen absolviert hat, ist ein 31-Jähriger in Heilbronn zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte nach Überzeugung des Landgerichts als Teil einer Bande unter anderem in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Führerscheinprüfungen übernommen oder Stellvertreter für Fahrschüler organisiert.