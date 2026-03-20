Prozess in Hannover: Korrupter Staatsanwalt verurteilt - Acht Jahre Gefängnis

1 Nach langem Prozess: Staatsanwalt wird wegen Geschäften mit einer Drogenbande verurteilt. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ein Staatsanwalt ist nach Geschäften mit einer Drogenbande zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Hannover sprach den 40-Jährigen wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig.











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Hannover - Ein Staatsanwalt ist nach Geschäften mit einer Drogenbande zu acht Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht Hannover sprach den 40-Jährigen wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann Ermittlungsergebnisse weitergegeben und eine Razzia verraten hatte.