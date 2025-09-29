Prozess in Hamburg: Vater der Block-Kinder würde Alarmknopf heute eher drücken

2021 behält der Ex-Mann von Christina Block zwei gemeinsame Kinder bei sich. Der Sorgerechtsstreit macht den Kindern Angst. Der 13. Prozesstag dreht sich auch um einen Alarmknopf.
Bedrohliche Situationen, verängstigte Kinder und ein traumatisierter Vater: Am fünften Tag seiner Befragung hat der Ex-Mann von Christina Block (52) ausführlich dazu Stellung bezogen, wie bedroht er und seine Familie sich in Dänemark aufgrund des Sorgerechtsstreits gefühlt haben. So hätten in der Vergangenheit immer wieder Fahrzeuge von sogenannten Sicherheitsfirmen vor der Tür ihres Hauses gestanden, sagte Stephan Hensel (51) vor dem Landgericht in Hamburg.